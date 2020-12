Veronica Kirchmajer racconta il suo 'Canto' ad Affari

È in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “CANTO”, il nuovo brano della cantautrice romana VERONICA KIRCHMAJER in collaborazione con il rapper SPACE ONE.

“Canto” è un brano che con delicatezza racconta il dolore e le difficoltà di chi è affetto dalla Sindrome di Tourette, disturbo neurologico che esordisce nell'infanzia e che causa, tipicamente, tic motori e fonici multipli e involontari. «Questa canzone è nata per amicizia e per affetto nei confronti di una cara amica e di una bambina speciale di nome Amelie – racconta Veronica Kirchmajer – Un giorno, quasi per scherzo, questa mia amica mi ha chiesto perché non avessi scritto una canzone sulla Tourette e sui bambini con questa sindrome e l’ho presa sul serio. Ho sempre avuto una grande passione per i bambini e l’idea di poter parlare di loro con una canzone mi ha reso a dir poco felice! Quando gliel’ho fatta ascoltare, si è messa a piangere. Il ricordo di quell’emozione mi spinge a voler parlare di questa canzone e del messaggio di amore, di comprensione e di sostegno che volevo esprimere con quelle parole». Veronica Kirchmajer è una cantautrice romana che si è avvicinata alla musica a 11 anni, intraprendendo lo studio del pianoforte. La passione per la musica nasce in casa grazie alla madre Elena Romano, autrice che vanta collaborazioni con Franco Califano, Paolo Limiti, Edoardo Vianello e Renato Zero sotto l’etichetta “Apollo Records”. A 16 anni Veronica inizia il suo percorso come cantante prendendo parte ad alcune tribute band dei Guns N’ Roses, Nirvana e Red Hot Chili Peppers, continuando ad ammirare i suoi più grandi riferimenti artistici e musicali quali Etta James, Otis Redding, Stevie Wonder ed Amy Winehouse. Nel 2014 la musica diventa parte integrante della sua vita, e inizia ad esibirsi in prestigiose serate di Roma. Da quelle esperienze, cresce in Veronica la volontà di approfondire i suoi studi di canto, con grandi maestri come Nora Orlandi, Maria Grazia Fontana e Adelmo Musso, perfezionando così la sua particolare tecnica ed espressione musicale. Nel 2018 l’artista ha vinto il concorso “Sanremocantanapoli” con il brano “Regina Pe Nu Juorno”, scritto da Fabrizio Berlincioni. L’anno seguente pubblica i singoli “Playing with the clouds”, che vede la collaborazione dello scrittore, critico musicale e giornalista della Rai Dario Salvatori e l’arrangiamento del maestro Gerardo Di Lella, e “Don’t Judge Me”. È stata giudice per tre edizioni del programma televisivo “All Together Now” di Canale 5 in cui, lo scorso luglio, ha presentato dal vivo il nuovo brano “Canto” in collaborazione con il rapper Space One. È attualmente impegnata con il suo Veronica Kirchmajer Acoustic Duo che l’ha già vista esibirsi nei più importanti club della Capitale.