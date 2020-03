Belen Rodriguez e atlete olimpiche si allenano a casa con... VIDEO

Da celebrities come Belen Rodriguez a Maddalena Corvaglia, passando per atlete top come Elisa Di Francisca e Sara Cardin e influcencer come Andrea Melchiorre, hanno scelto l’app Cyberobics per allenarsi in casa. Da celebrities come, passando per atlete top comee influcencer come, hanno scelto l’app Cyberobics per allenarsi in casa.

In questo periodo di emergenza in cui si è costretti a stare in casa, la catena di centri fitness McFIT ha regalato ai suoi abbonati e a tutta Italia l’App CYBEROBICS. Oltre 100 corsi con allenamenti di tutti i tipi, da 10 a 35 minuti, con e senza attrezzi, registrati dai migliori trainer al mondo in location spettacolari come Miami Beach o la valle del fuoco.

“Chiunque stia bene e non abbia sintomi di malattia, potrà così prendersi una pausa e immergersi in un altro mondo attraverso queste spettacolari sessioni di training. Il tutto gratuitamente e senza vincoli” afferma Vito Scavo, Amministratore di McFIT Italia e del gruppo multinazionale tedesco RSG Group GmbH, di cui fanno parte i marchi McFIT e Cyberobics.