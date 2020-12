DRIVE ME CRAZY: IRENE SADERINI. SFIDA DI GIANNANTONIO SUL TRIAL

Milano, 17 dicembre 2020 – Drive Me Crazy – Season 2, la serie tv condotta dalla Saderini e prodotta da Red Bull Media House per Discovery Italia, continua la programmazione con una terza puntata che si preannuncia piena di colpi di scena. Fabio Di Giannantonio, pilota di Moto2, infatti, sarà il protagonista anche di quest’episodio, che andrà in onda venerdì 18 dicembre su Motor Trend (canale 59 del DDT). Per l’occasione, però, il giovane talento del Motomondiale svestirà i panni del tutor e si metterà alla prova in una sfida one-to-one con Irene, in sella ad una moto da trial, nella suggestiva location del Monte Barca in Toscana. “Questa puntata, rispetto alla precedente, mi ha messo davvero alla prova, perché non ero più sul mio mezzo, ma ho dovuto affrontare una sfida imprevedibile su una moto da trial, e in più con la spericolata Saderini! La location del Monte Barca è stata spettacolare e lì, nel bosco, abbiamo affrontato di tutto: attraversato corsi d’acqua pieni di sassi, approcciato vie sterrate e in pendenza per risalire. Infine gli imprevisti del meteo, che ci hanno regalato ad un certo punto una pioggia scrosciante, hanno fatto il resto. Sfida davvero difficile ma emozionante sotto tutti i punti di vista”. Queste le impressioni di Fabio Di Giannantonio dopo la sfida. La serie tv di “Drive Me Crazy – Season 2” prosegue dunque la propria messa in onda ogni venerdì, con altre tre attesissime puntate all’insegna del divertimento e pronte per essere svelate. Protagonisti gli atleti del team Red Bull che, con le loro sfide insieme alla Saderini, regaleranno uno spettacolo unico agli appassionati di motori. Massimiliano Piffaretti, campione del mondo di wakeboard, sarà protagonista del quarto episodio, in programma il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre. La penultima sfida sarà con Tony Arbolino, protagonista di Moto3, venerdì 1° gennaio. La chiusura di venerdì 8 gennaio è affidata a Marco Aurelio Fontana, campione di MTB XCO e bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012. La serie sarà disponibile anche in streaming su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play) subito dopo la messa in onda. La stagione di “Drive Me Crazy 2” è supportata anche da Acer Italia. Tiziana Ena, Marketing & PBU Manager Acer Italia afferma “Siamo lieti di annunciare che continua la partnership tecnologica con Red Bull Italia: i nostri Acer Swift 5 saranno infatti di supporto a Irene nel programma. Abbiamo scelto il notebook Acer Swift 5 proprio perché è estremamente leggero, sottile e sfoggia un elegante design: è il compagno ideale per Irene, attenta allo stile e sempre in movimento. Queste caratteristiche estetiche si abbinano perfettamente alle ottime prestazioni di Acer Swift 5 in grado così di accompagnare le sfide impossibili a due e quattro ruote della protagonista”. Appuntamento dunque a venerdì 18 dicembre alle ore 22.15 con la terza puntata di “Drive Me Crazy – Season 2” su Motor Trend (Canale 59 DTT), preparatevi agli scossoni della moto da trial, perché sarà una puntata piena di colpi di scena!