Mai nominare la data del 5 maggio 2002 a un interista. Ma EPCC LIVE su Sky ha riscritto la storia del calcio italiano grazie a Sandro Piccinini che, affiancato dall’”interistissimo” commentatore Alessandro Cattelan, ha proposto la telecronaca di una partita che non è esattamente quella che ricordiamo. E così quel Lazio-Inter, match che era decisivo per lo scudetto dei nerazzurri di quell’anno, a EPCC LIVE ha un finale sorprendente. E Ronaldo in panchina in lacrime? Sì, ma erano lacrime di gioia…