Thomas Fabbiano fa le carte al Rolando Garros. VIDEO

All'Aspria Harbour Club di Milano Le Coq Sportif ha presentato la nuova collezione tennis, coinvolgendo alcuni atleti suoi testimonial: Simone Barlaam (Nuoto Paralimpico), Marco Aurelio Fontana (MTB), Jenia Grebrennikov (Pallavolo), Giorgio Malan (Pentathlon Moderno), Beatrice Parrocchiale (Pallavolo) e Irma Testa (Pugilato). Fra gli ospiti il tennista italiano Thomas Fabbiano che lo scorso anno aveva raggiunto il terzo turno a Wimbledon sconfiggendo Stefanos Tsitsipas n°6 della classifica ATP. Fabbiano, che ha preferito non rientrare nel circuito dopo il lockdown, ci racconta i motivi della sua scelta, spiega come si sta preparando per il 2021 e fa le sue previsioni sul Roland Garros in pieno svolgimento.