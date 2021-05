Bill e Melinda, la "bomba" di Magaldi sul divorzio - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 18 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Addio a Franco Battiato, noi più soli con la “povera patria” – Controllo sociale e post-democrazia: secondo Gioele Magaldi è su questo terreno che bisogna cercare il vero motivo del divorzio tra Bill e Melinda Gates – Improvvisamente i media main stream hanno cominciato ad attaccare Bill Gates, cambiati i meccanismi di potere? - Annullato il World Economic Forum di Singapore - Strutture energetiche a rischio di attacchi informatici - Como, donna di 68 anni muore alcune ore dopo la seconda dose di Pfizer – Efficacia vaccini, studio Lancet di aprile fornisce un quadro totalmente diverso - Morta dopo il vaccino Astrazeneca, il caso di Augusta Turiaco trattato da Sky News Uk - Altro errore di dosi in Toscana: all’hub vaccinale di Livorno ad un uomo somministrate 4 dosi di Pfizer – Obbligo sanitari, in attesa della conversione del decreto la questione rimane molto spinosa per lo stesso governo e per chi dovrà applicarlo - Vaccini, covid e relazione con i pesticidi: le rivelazioni dell’agroecologo Giuseppe Altieri - Speranza annuncia: sto già pensando al dopo-Covid – La realtà mascherata vista da un bambino americano – Video virale di Cindy Connolly, una donna che denuncia il suo stato di reclusa in quarantena a Dublino: poi si sente male e viene portata in ospedale – Cittadini europei denunciano al Telegraph la condizione di reclusi di fatto dopo il diniego all’ingresso nel Paese