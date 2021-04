Obbligo sanitari, cosa fare adesso? Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 1 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Tribunale amministrativo austriaco boccia i tamponi come strumento diagnostico – Belgio dichiara non fondati giuridicamente i provvedimenti anti-covid - Obbligo sanitari, Federazione Rinascimento Italia al loro fianco – Obbligo sanitari, prime valutazioni giuridiche - Cantù, per 9 infermieri e Oss di una Rsa che non si vaccinano dopo le ferie forzate scatterà la sospensione senza stipendio – Positivi anche dopo la vaccinazione, ed allora a cosa serve l’obbligo? - Malta, decedute sei persone dopo aver ricevuto il vaccino, in tre casi l’immunizzazione secondo le autorità non avrebbe fatto in tempo ad attivarsi - Focolaio di contagi all’ospedale di Matera, sette sanitari erano tutti vaccinati – Dubbi sui vaccini: aumentano il rischio di contrarre l'HIV? - Israele potrebbe iniziare già a maggio a vaccinare la fascia 12-15 anni - Von Der Leyen a Parlamento Ue e Consiglio: “adottate il covid-pass” – Marcotti: “Lega ha votato in Ue a favore del green pass, si è sottomessa alla Commissione” – Danni psicologici e manipolazione: le conseguenze del lockdown – Andrea Tosatto: “salviamo bambini e ragazzi” – Belgio, tribunale dichiara illegittima normativa anti-covid - Anche il Perù entra in lockdown - Studio del "Johns Hopkins Center for Health Security" iniziato nel 2017 e terminato nel 2020, mostra una simulazione pandemica chiamata "SPARS Pandemic 2025 – 2028" - Covid, Elite e grande Reset secondo il dr. V.A. Shiva - Nuovo video di Trump, Facebook lo rimuove – IoApro in tour, in Costiera Amalfitana sindaco interviene e sgombera chi mangia un panino - Israele, corruzione, frode e abuso d’ufficio: udienza il 5 aprile per Netanyahu