COME RIMUOVERE LA CELLULITE IN 1 SOLA SEDUTA!

La cellulite è una patologia che affligge l’80% delle donne e il restante 20% crede di averla.

Le cause che la determinano possono essere diverse: obesità, invecchiamento, tessuto lasso, problematiche vascolari e predisposizione genetica.

L’aumento di peso può influenzare la forma della parte alta delle cosce, a livello trocanterico, formando la coulotte de cheval: in questi casi, l’esercizio fisico e la dieta purtroppo non bastano.

Fortunatamente una nuova apparecchiatura è entrata a far parte dei trattamenti per ridurre i cuscinetti adiposi e la cellulite: questa innovativa tecnologia arriva dagli Stati Uniti, si chiama COOL PRO.



COOL PRO rimuove il grasso e la cellulite a materasso con il freddo.

Per fare il trattamento viene utilizzato un manipolo che si adatta perfettamente alla zona da ridurre e raggiunge la temperatura di -13° gradi: inizia quindi il processo di raffreddamento, il quale causa la cristallizzazione delle cellule adipose (grasse) con conseguente morte cellulare delle stesse.

Dopo un solo trattamento si può ottenere una riduzione del grasso e cellulite del 20 – 30%:

la pelle in superficie non subisce alcun danno, mentre le cellule morte si dissolvono e vengono naturalmente rimosse dal corpo.

In 3/4 settimane, i pazienti possono iniziare a vedere i primi risultati, ma per i benefici completi di COOL PRO, dovranno aspettare almeno 2-3 mesi.

Senza aghi né incisioni, il trattamento è sicuro e assolutamente non invasivo, a differenza dei trattamenti tradizionali come la liposuzione.

La seduta dura circa 1 ora e 15 minuti e il numero dei trattamenti possono variare da 1 a 3 a seconda della condizione della cellulite.

Il trattamento COOL PRO può essere associato a BUM BUM: le onde acustiche.



BUM BUM rimodella gambe, glutei e braccia, favorendo la distruzione dei piccoli e grandi accumuli adiposi e dei setti fibrosi, responsabili della cosiddetta pelle “a buccia d’arancia”.

Il trattamento consiste nel far penetrare nella profondità della pelle, tramite l’uso di un manipolo, un’onda radiale acustica, che distrugge i tralci fibrosi e contemporaneamente permette la formazione in superficie di nuove cellule, per cui la pelle appare uniforme e levigata dopo il trattamento.

La seduta BUM BUM dura circa 30 minuti e si consiglia di effettuare un ciclo di 5 – 10 trattamenti, per potenziare i risultati di COOL PRO.

La combinazione di COOL PRO e BUM BUM permette di rimuovere la cellulite in modo definitivo, senza bisturi, senza dolore e in tempi rapidi.