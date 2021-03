AstraZeneca, telefonata Draghi-Macron "Ripartire subito se l'Ema dà l'ok"

Telefonata tra Draghi e Macron: "Le parole dell'Ema sono incoraggianti"

La sospensione del vaccino Astrazeneca è "temporanea e cautelativa" e durerà fino a giovedì 18 marzo. "In caso di conlusione positiva" degli accertamenti dell'Ema, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, "sono rponti a fari ripartire speditamente la somministrazione del vaccino Astrazeneca". Questa la linea scaturita da una telefonata odierna tra Draghi e Macron. Draghi e Macron sono "in attesa della conclusione dell'analisi supplementare condotta dall'Ema". Per i due leader le dichiarazioni preliminari di oggi dell'Ema sono "incoraggianti".