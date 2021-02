Bastalockdown: la protesta esplode sui social network

#Bastalockdown: l'hashtag ha scalato le classifiche delle tendenze su Twitter. Il social network si divide

Gli italiani sembrano ormai esausti dalle misure restrittive decise dal Governo per ridurre i contagi da Coronavirus. Milioni di persone chiedono di poter muoversi liberamente, incontrare le persone care senza regole precise su dove e quando, poter uscire, andare al ristorante e riaprire la propria attività. La conferma arriva dalla grande popolarità di #Bastalockdown, la protesta social che è esplosa su Twitter. L'hashtag è attualmente nelle prime tre posizioni tra le tendenze.

Un anno di diritti e libertà negate.

Un anno di morti innocenti per protocolli errati.

Un anno di folli #DPCM da regime autoritario.

Un anno di migliaia di famiglie restate disoccupate per inutili chiusure.

Un anno di bambini senza scuola.



Ecco cos'è il #lockdown.#bastalockdown — Leonardo Bianchi (@LeoWh1te_) February 1, 2021

Gli utenti si dividono tra coloro che vorrebbero una maggiore libertà in termini di spostamenti, lavoro e contatti umani e chi sottolinea che un vero e proprio lockdown come quello affrontato da marzo a maggio 2020 non è più stato messo in atto, sebbene sia stata introdotta la formula dei colori per le Regioni (rossa, arancione, gialla e bianca).

#BastaLockdown è una gran cazzata. Il lockdown ha fermato il virus. Semplicemente, non lo ha cancellato. Non si può perdere tutto quello che abbiamo fatto a così pochi mesi dalla fine — Gianmarco Orsini (@Axdamx) January 31, 2021

La feccia scrive #BastaLockdown.

La feccia non è consapevole che il lockdown in Italia si sia concluso a maggio 2020.

La feccia non è in grado di capire il periodo storico che stiamo vivendo.

La feccia urla alla dittatura sanitaria.

La feccia rimarrà sempre feccia. — Francesco Campagna (@ProfCampagna) February 1, 2021

Proprio oggi scatta la zona gialla in 16 Regioni, che significa regole meno rigide soprattutto per quanto riguarda attività come bar e ristoranti. In zona arancione restano invece Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano.