Bollettino Coronavirus 28 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 28 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 69.204 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 87.940 di ieri e, soprattutto, i 75.020 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 441.526 (ieri 554.526) con un tasso di positività che scende dal 15,9% al 15,7%. I decessi sono 131 (ieri 186): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 163.244. Le terapie intensive sono 12 in meno (ieri -15), con 46 ingressi del giorno, e scendono a 382 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 79 in meno (ieri -173), 10.076 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 8.634 contagi, seguita da Campania (+7.313), Veneto (+6.948), Lazio (+6.351) ed Emilia Romagna (+6.011). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.349.788. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 55.773 (ieri 88.545) per un totale che sale a 14.937.738. Gli attualmente positivi sono 14.130 in più (ieri -300), arrivando complessivamente a 1.248.806. Di questi, 1.238.348 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Covid Lombardia 28 aprile 2022

Sono 8.634 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 9 i decessi, che portano così a 39.889 il numero di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 65.725 con un rapporto test/positivi che si attesta al 13,1%.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 35, mentre quelli nei reparti ordinari salgono a 1.261 (+10). Sono 2.635 i positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.057 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 723 nuovi casi, a Brescia 1.053, a Como 558, a Cremona 242, a Lecco 362, a Lodi 193, a Mantova 403, a Monza 731, a Pavia 506, a Sondrio 178 e a Varese 787.

Bollettino Covid Campania 28 aprile 2022

Sono 7.313 i positivi del giorno al Covid in Campania su 39.093 test effettuati per un indice di contagio del 18,7%, in calo rispetto al 21,2%.

Sono otto i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri 2 decessi registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 42, + 2 rispetto al dato di ieri. In controtendenza i posti letto di degenza occupati che scendono a 746 (ieri erano 751)

Bollettino Covid Veneto 28 aprile 2022

Sono 6.948 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 8 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.656.721, mentre gli attualmente positivi sono 72.766. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.433.

Negli ospedali veneti sono ricoverate 643 persone in area medica e 18 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 107. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.054 dosi di vaccino anti-Covid.

Bollettino Covid Lazio 28 aprile 2022

Sono 156.392 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.158 ricoverati, 68 in terapia intensiva e 155.166 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.305.117, i morti 11.091, su un totale di 1.472.600 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Bollettino Covid Emilia Romagna 28 aprile 2022

In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sono emersi 6.011 nuovi casi di Covid e si sono registrati 19 decessi. Lo rende noto l’ente regionale. Ieri sono stati analizzati 24.643 tamponi con un tasso di positività del 24,4%.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 59.542 (+3.309). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 58.154 (+3.302), il 97,7% del totale dei casi attivi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (-1 rispetto a ieri; -3%), l’età media è di 67,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.352 (+8 rispetto a ieri; +1%), età media 76,4 anni. n totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.607.

