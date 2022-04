Bollettino Coronavirus 29 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 29 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 58.861 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 69.204 di ieri e, soprattutto, i 73.212 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 381.239 (ieri 441.526) con un tasso di positività che scende dal 15,7% al 15,4%. I decessi sono 133 (ieri 131): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 163.377. Le terapie intensive sono 11 in meno (ieri -12), con 38 ingressi del giorno, e scendono a 371 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 133 in meno (ieri -79), e tornano sotto quota 10mila, 9.942 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 7.631 contagi, seguita da Campania (+6.662), Veneto (+6.121), Lazio (+5.595) ed Emilia Romagna (+5.379). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.409.183. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 60.951 (ieri 55.773) per un totale che sale a 14.998.689. Gli attualmente positivi sono 1.689 in meno (ieri +14.130), arrivando complessivamente a 1.247.117. Di questi, 1.236.804 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Covid Lombardia 29 aprile 2022

Sono 7.631 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 29 aprile 2022, secondo secondo numeri e dati covid del bollettino della regione, a fronte di 59.522 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte 26 persone, per un totale di 39.915 decessi nella regione da inizio pandemia. Cala il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 34, 1 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.233, 28 meno di 24 ore fa.

Bollettino Covid Campania 29 aprile 2022

Sono 10.785 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 aprile 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 50.908 tamponi, di cui 8.135 molecolari. I ricoverati sono 751, mentre le terapie intensive occupate sono 40.

Bollettino Covid Veneto 29 aprile 2022

Restano alti, che se con una leggera flessione, i numeri dei contagi nel Veneto. Sono 6.121 i casi registrati nelle ultime 24 ore in tutte le province, a fronte dei 6.948 di ieri. Sono 16 le vittime riportate dal bollettino regionale di oggi.

Il totale delle persone contagiate, dall'inizio dell'epidemia, sale così a 1.662.842 in tutto il Veneto, quello dei decessi a 14.449. In aumento anche il dato dei soggetti attualmente positivi, che si attesta a 73.370 residenti, con un incremento di 604 persone rispetto ai contro i 72.766 di ieri. Il dato dei ricoveri è invece in discesa: sono 30 i pazienti in meno nei reparti di area medica, per un totale di 909 posti letto occupati, stabili invece a 37 quelli in terapia intensiva. Resta su numeri residuali la campagna vaccinale. Ieri sono state solo 1.601 le somministrazioni, delle quali 1.472 dosi booster.

Bollettino Covid Lazio 29 aprile 2022

Sono 5.595 i nuovi casi di coronavirus registrati in tutto il Lazio nelle ultime 24 ore. Un dato che è lievemente più basso rispetto a quello di ieri (756 in meno), ma a fronte anche di un numero inferiore di test che sono stati effettuati: in totale sono stati 33.320 (ieri quasi 54mila), di cui 7.525 molecolari e 25.795 antigenici. Sale, dunque, di oltre due punti percentuali il rapporto tra positivi e tamponi che oggi, venerdì 29 aprile, è del 16,7% (ieri era del 14,1%). Questi alcuni dei dati riportati nel bollettino diffuso nel pomeriggio dalla Regione.

Bollettino Covid Emilia-Romagna 29 aprile 2022

Dopo il picco di ieri, oggi torna a scendere il numero dei nuovi contagi che sono 5.379 contro i 6.011 di ieri. Ancora molto alto il tasso di positività dei tamponi processati (poco più di 10mila) che è al 25,6%. Le vittime legate alla pandemia sono 7.

