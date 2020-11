Campania, il bando per medici va deserto. Ne servivano 450, arruolati in 27

La Regione Campania aveva attivato un bando di concorso in grande stile, con addirittura spot pubblicitari in Rai, con tutta la visibilità possibile e immaginabile, ma non c'è stato niente da fare. Il bando per medici è andato quasi deserto, servivano 450 persone e solo 165 hanno fatto richiesta, ma poi moltissime si sono infettate e altre hanno annullato la loro disponibilità, ecco che quindi il conto finale delle nuove reclute è stato molto magro: 27 arruolati, con solo 3 addetti alla rianimazione che era la priorità assoluta. Un vero flop - si legge sul Giornale - che ha lasciato l’amaro in bocca a chi si è attivato per chiamare, smistare, selezionare qualche medico di buon cuore.

Ma, come ha spiegato Mario C. di Milano, anestesista in una clinica privata. "Ho ascoltato - prosegue il Giornale- la ragione e non il cuore. Innanzitutto ho fatto la domanda d’impulso, sono in pensione e amo il mio lavoro. Poi ho dato un’occhiata su Internet, ho visto la situazione negli ospedali napoletani, molto disagiate, trasmettono un senso di precarietà disarmante. Lo so che non è colpa di nessuno ma io il Covid non me lo voglio beccare a Napoli, dove non conosco nessuno. In tanti abbiamo rinunciato per sfiducia, abbiamo paura che non ci siano neppure le sale di vestizione, che non ci siano le dotazioni di sicurezza». Il medico fa anche due conti. "Offrono 45 euro lordi, il mio meccanico ne prende 60".