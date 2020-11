Commissario Calabria, salta Miozzo: per il governo condizioni “irricevibili"

Sarebbe saltata la nomina di Agostino Miozzo come commissario alla sanità in Calabria. È quanto scrive l’Ansa citando fonti della maggioranza. Proprio ieri Affaritaliani.it aveva dato per fatta la sua investitura al fianco di Gino Strada riportando fonti qualificate della Regione Calabria. Ma alla disponibilità del coordinatore del Comitato tecnico scientifico non è corrisposta la volontà del governo di accettare le richieste vincolanti dello stesso Miozzo.

In particolare di poter essere investito dell'incarico con poteri in deroga, ma la sua condizione sarebbe stata ritenuta "irricevibile". "Io commissario in Calabria insieme a Gino Strada? No comment, io non smentisco niente. Posso solo dire che voglio molto bene a Gino Strada, abbiamo lavorato molto bene insieme", ha dichiarato questa mattina Miozzo, prima che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte declinasse. Un filo di dialogo sarebbe ancora aperto, dice un ministro all'Adnkronos, ma la sensazione è che è difficile che l'impasse si sblocchi.