Concerto Salmo, De Gregori in soccorso del rapper: "La regola è sbagliata"

Salmo, De Gregori in soccorso del rapper: "La regola è sbagliata"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. I numeri dei contagi sono in aumento e gli ospedali adesso tornano ad essere sotto pressione, sia nei reparti Covid che in quelli ordinari. La variante delta ormai dilaga su tutto il territorio. Il concerto all'aperto del rapper Salmo ha provocato il caos nel mondo musicale e non solo. La gran parte dei colleghi - si legge sulla Stampa - osserva e tace, ma tra chi prende posizione c'è a sorpresa Francesco De Gregori che con un post su Facebook difende la scelta di Salmo. "Dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole. Io gli sono comunque grato per aver richiamato l’attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all’aperto c’è un limite di 1000 persone sedute e distanziate. A che serve allora il Green Pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica “leggera” e per il nostro pubblico".

Fedez dall'altra parte - prosegue la Stampa - ribatte a Salmo di aver mancato di rispetto ai colleghi che invece stanno facendo concerti rispettando le regole. E gli dà pure dello stro***. Alessandra Amoroso sta con il rapper milanese e commenta: «L’intento era nobile, la riuscita meno». Ermal Meta se la cava con una battuta: «Ho appena scoperto di non essere un artista perché rispetto le regole», mentre Motta interviene a muso duro: «Trovo assolutamente ingiustificabile non solo quello che è successo giorni fa a Olbia ma pure i modi in cui si è cercato di giustificare quello che è successo".