Mancano 56.000 medici, la colpa è del numero chiuso

Covid: in Italia mancano 56mila medici,colpa anche test Medicina

Le carenze di operatori sanitari e medici sono un grosso problema per l'Italia che deve fare i conti con la pandemia. "Contro la carenza cronica di medici in Italia, ancora più evidente in piena emergenza Covid-19, bisognerebbe agire alla radice del problema, ovvero dalle università: il sistema del Numero Chiuso, in vigore dal 1999, è alla base di questo vuoto. Se mancano 56mila camici bianchi, che senso ha escludere ogni anno circa 50mila aspiranti medici?". A parlare è Massimo Tortorella, presidente Consulcesi, il network legale e di formazione dei professionisti della sanità, che si aggiunge al coro di appelli per mettere fine alla grave mancanza di operatori sanitari in Italia.