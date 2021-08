Coronavirus, da oggi il vaccino senza prenotazione per gli under 19 è realtà

Coronavirus, da oggi il vaccino senza prenotazione per gli under 19

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. La variante delta ormai dilaga su tutto il territorio e i contagi hanno ripreso a salire. Preoccupa la situazione negli ospedali, tornati sotto pressione, con l'incremento di ricoveri sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. A sorpresa adesso - si legge su Repubblica - i bambini e i ragazzi tra i 10 e i 19 anni adesso si ammalano di più dei ventenni e il doppio di trentenni e quarantenni che però sono in gran parte coperti dai vaccini. E, sorpresa ancora peggiore dell’ultima settimana, la variante Delta comincia a correre anche tra i più piccoli, nella fascia 0-9 anni dove l’incidenza è aumentata superando i 50 casi ogni 100.000 abitanti, la percentuale che — fino a qualche settimana fa bastava da sola a far finire in giallo una Regione.

Il generale Figliuolo, in vista della riapertura delle scuole a settembre - prosegue il Corriere - ha deciso di riservare una corsia preferenziale alle vaccinazioni dei minorenni. Da oggi, in tutte le Regioni, i ragazzi dai 12 ai 19 anni potranno presentarsi senza prenotazione. Una strategia che prova a saltare il passo, non per tutti sempre facile (soprattutto in vacanza) della prenotazione online, e che in alcune città è già partita facendo registrare, anche a ridosso di ferragosto, un’ottima affluenza. Nonostante il prevedibile calo delle somministrazioni, sono ormai 35 milioni gli italiani immunizzati contro il Covid, il 60 per cento della popolazione. E più di un milione sono minorenni, mentre altri due milioni sono già in attesa del richiamo.