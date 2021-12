Coronavirus, le 2 amiche No Vax morte in ospedale. Travolte dalla malattia

Coronavirus, morte a distanza di 12 giorni due amiche negazioniste

Erano amiche da una vita e sono morte a distanza di 12 giorni una dall'altra. A portarsele via è stato il Coronavirus, la malattia che avevano contratto entrambe ma che hanno negato fino alla fine. Cinzia e Francesca - si legge sul Corriere della Sera - avevano vissuto questi ormai quasi due anni di pandemia senza credere per un attimo che fosse tutto vero. Ferme nelle loro convinzioni con la stessa forza della loro amicizia, antica e profonda al pari del loro affetto, che le aveva portate a condividere la stessa casa e in pratica la stessa vita. Per prima se n’è andata Francesca, che aveva 71 anni e una storia clinica piena di patologie.

Francesca, - prosegue il Corriere - che aveva 54 anni, in quello stesso ospedale, il Cotugno di Napoli, ci è arrivata dopo essere stata al San Leonardo di Castellammare di Stabia, finché le sue condizioni sono peggiorate al punto da rendere necessario il trasferimento nel centro per malattie infettive del capoluogo. Ha cominciato Francesca a non stare bene, e Cinzia si è presa cura di lei assistendola come si assiste una persona convivente che ha una brutta influenza: paracetamolo, tisane e nessun distanziamento. Così dopo poco è toccato anche a lei.

