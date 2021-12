Super Green Pass falsi, idea regalo dei No Vax. Per Natale al costo di 100 €

Super Green Pass falsi. I regali di Natale dei No Vax e No Pass

Il Super Green Pass è attivo da solo un giorno, ma c'è già chi sta escogitando il metodo per eludere i controlli. Nella chat su Telegram tra No Vax e No Pass si sta diffondendo - si legge sul Messaggero - l'idea di donare il documento ad amici contrari al vaccino per Natale. I certificati verrebbero fabbricati da medici compiacenti, affittati da un amico o da un parente, comprati a 100 euro nel dark web o grazie a un annuncio su qualche canale Telegram. Gli investigatori osservano un trend in crescita, soprattutto in vista delle festività, collegato anche alle maggiori restrizioni del Super Green Pass. E adesso c'è chi pensa di far trovare il prezioso documento fake come dono sotto l'albero di Natale.

Un nuovo inquietante fenomeno, - prosegue il Messaggero - il regalo del certificato contraffatto monitorato dagli specialisti della polizia postale attraverso il commissariato online. Le forze dell'ordine lavorano d'anticipo per impedire che questo avvenga. Le inchieste che smascherano questo genere di truffe non si contano più. Polizia, carabinieri e finanza hanno scoperto decine di persone responsabili di questi raggiri, migliaia sono i certificati venduti. Il numero preciso non è ancora stato quantificato. La certezza, però, è che sotto le festività, visti i nuovi limiti, in molti, per evitare il vaccino, decideranno di rivolgersi al mercato nero.

