Coronavirus, morti altri quattro medici: 237 le vittime da inizio pandemia

Coronavirus, morti altri 4 medici: 237 le vittime totali

Lutti per la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Sono 4 i medici la cui morte è stata comunicata oggi dai presidenti degli Ordini. Tre di loro erano medici di famiglia. Salgono così a 237, dall'inizio della pandemia, i nomi che saranno ricordati sul memoriale Fnomceo. Ad Avellino è scomparso ieri il dottor Sergio Pascale, dirigente sindacale Cimop e gia' consigliere dell'Ordine dei medici. Nella vita professionale era primario del reparto di Rianimazione della Clinica Malzoni di Avellino. E' deceduto in una struttura sanitaria di Salerno, dove era stato ricoverato lo scorso 25 novembre, dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate in seguito alla scoperta della sua positivita' al Sars-Cov-2: aveva 69 anni.

"Siamo addolorati" afferma il presidente Cao nazionale e dell'Ordine di Avellino Raffaele Iandolo. "Anche Aosta ha il suo lutto. Pippo Miceli. Medico di Medicina Generale deceduto stanotte dopo venti giorni di lotta" comunica il presidente dell'Ordine dei medici della Valle D'Aosta, Roberto Rosset. "Una brutta notizia anche da Vercelli: e' morto un altro medico di famiglia, il dottor Franco Barilla'" fa sapere Piergiorgio Fossale, presidente uscente dell'Omceo piemontese, che esprime "tristezza e senso di impotenza". È deceduto di COVID un iscritto all'Ordine di Pavia, Giuseppe Minchiotti, 61 anni - aggiunge il presidente Claudio Lisi -. Anche lui era medico di medicina generale".