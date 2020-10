Coronavirus, Nina Zilli positiva: "Evitate i ristoranti", boom insulti social

Nina Zilli afferma di aver preso il Covid-19 durante una cena al ristorante e su Instagram invita a evitare luoghi affollati. Dopo gli insulti, la cantante si difende su La Stampa

Anche Nina Zilli è risultata positiva al Coronavirus. La cantante ritiene di essersi contagiata durante una cena al ristorante e per questo tramite le sue Storie su Instagram ha invitato i suoi follower ad evitare di frequentare luoghi di aggregazione affollati. Il messaggio ha ricevuto molte critiche negative. Alcuni utenti lo hanno ritenuto inappropriato dato il momento di difficoltà di molte aziende, soprattutto nel campo della ristorazione, mentre altri sarebbero passati direttamente agli insulti.

"Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. - affermava Nina Zilli - Tutto il ristorante era senza mascherina, per mangiare. Vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi affollati. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo”.

Nina Zilli si difende: "Non dò la colpa ai ristoranti. Volevo sensibilizzare verso comportamenti appropriati"

Nina Zilli ha voluto difendere la sua posizione tramite un articolo pubblicato ieri su La Stampa: “Il problema è che avendo scritto che ho preso il Covid dentro un ristorante sono stata subissata di commenti ‘non proprio gentili’ sulla mia persona e sul mio modo di reagire. Soprattutto secondo molti non avrei dovuto incolpare i ristoranti e i ristoratori per la diffusione della malattia. Io non ho mai incolpato nessuno. La mia intenzione era ed è quella di tutelare le fasce più fragili e sensibilizzare coloro che frequentano luoghi pubblici. Non ho tenuto comportamenti inappropriati, non sono andata in bar o a feste in mezzo alla gente senza protezioni. Sono sempre stata super attenta. Eppure il Covid mi ha colpita ma non affondata”.