Coronavirus, "Non ci sarà il lockdown totale, avanti con le fasce colorate"

Lockdown totale come in Austria? "No, in questo momento il modello che abbiamo intenzione di portare avanti è quello delle tre fasce - rossa, arancione e gialla". Lo afferma ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, commentando l'andamento della curva epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese. Alla domanda fino a quando l'Italia sarà divisa in zone colorate, l'esponente dell'esecutivo risponde: "Fino a quando non sarà stato raggiunto l'obiettivo che ci siamo preposti e che si conferma percorribile con prezzi un po’ meno elevati per il Paese già molto provato".



Capitolo scuole. Anche la Basilicata le ha chiuse fino al 2 dicembre, il governo intende sempre lasciarle aperte e in presenza (almeno fino alla prima media nella fascia rossa)? "C'è sempre un colloquio e un confronto tra i presidente di Regione e la ministra Azzolina, purtroppo poi alcuni presidenti assumono decisioni, come noto, più restrittive rispetto al Dpcm. L'interlocuzione con i territori comunque c'è sempre e ritengo che vadano scongiurate le chiusure delle scuole. L'obiettivo del governo è quello di tenerle aperte", spiega la sottosegretaria Zampa.



E il Natale? Come passeranno quest'anno le feste gli italiani? "Il virus non conosce né feste né domeniche. Le regole si rispettano sempre e in ogni occasione, nella speranza che in quei giorni di fine dicembre le misure siano meno restrittive e la situazione meno drammatica di quanto non lo siano oggi", conclude.