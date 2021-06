Coronavirus, prima la Campania, ultima provincia Trento. Le date dell'immunità

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Nonostante tutti i numeri siano in calo per avere un'estate tranquilla è fondamentale aumentare il ritmo nella campagna vaccinale, con l'obiettivo di raggiungere il prima possibile la soglia del 70% di immunizzati in tutto il Paese. In base ai ritmi delle varie Regioni è possibile stilare un calendario sulla data del raggiungimento di quel traguardo. Campania, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Molise e Lazio - si legge sul Corriere della Sera - dai dati dell’ultima settimana di inoculazioni, stanno andando meglio della media nazionale e in più hanno già vaccinato una buona parte di residenti. A questa velocità raggiungerebbero prima di fine agosto il 70% di cittadini coperti a ciclo completo (o col monodose J&J). La Campania addirittura il 20 agosto, undici giorni prima della media nazionale che oggi potremmo fissare al 31 agosto. Abruzzo e Lombardia il 24 agosto, la Puglia il 26 agosto, il Molise il 29 agosto, il Lazio il 30. Tutte le altre sforano a settembre, in ritardo rispetto alla media.

Le incognite dell’analisi però - prosegue il Corriere - sono tre: 1) Che questa media di punture sia tutto sommato costante da qui al raggiungimento della soglia dell’immunità di comunità; 2) Che le forniture si mantengano costanti come adesso; 3) Che il tasso di adesione alla campagna vaccinale rimanga inalterato, cioè che col passare del tempo non si riscontri un assottigliamento dei vaccinandi che farebbe slittare inevitabilmente queste proiezioni. Tra le Regioni in ritardo, invece, c'è la Calabria che guadagnerebbe l’obiettivo il 16 settembre, la Toscana il 14, la Sardegna l’11 così come la Liguria, le Marche il 4 settembre. L’ultima sarebbe la Provincia autonoma di Trento, il 4 ottobre.