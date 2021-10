Coronavirus, riaprono le disco. Senza mascherina in pista e capienza al 35%

Virus, riaprono le disco. Senza mascherina in pista e capienza al 35%

Il governo Draghi si appresta al definitivo via libera per la riapertura delle discoteche. Nonostante l'emergenza Coronavirus non sia ancora alle spalle a causa della variante delta, considerata sette volte più contagiosa del virus tradizionale, il Cts ha deciso che le sale da ballo in zona bianca possono riaprire. Servirà - si legge sul Corriere della Sera - il Green Pass per entrare e la capienza al chiuso non potrà superare il 35%, mentre quella all'aperto potrà arrivare fino al 50%. La mascherina in pista non sarà necessaria, ma a parte il momento del ballo il dispositivo resta obbligatorio.

Decisivo - prosegue il Corriere - il tracciamento attraverso il Green Pass. "Gli accessi a queste attività - scrive nella nota il Cts - devono avvenire esclusivamente attraverso un meccanismo di registrazione che consenta un eventuale tracciamento. Tra le condizioni individuate dal Cts: «La presenza di impianti di aereazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss; l’uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali. I gestori protestano: "Il 35% è inaccettabile".