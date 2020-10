Coronavirus, vaccino: 4 italiani su 10 non lo farebbero anche se ci fosse

Il vaccino per sconfiggere il Coronavirus ancora non è stato creato. La corsa verso l'antidoto continua più veloce che mai, ma per il momento ancora nulla è stato ufficializzato. Stando al sondaggio dell'Atlante politico, però, - si legge su Repubblica - molti italiani non ne sono neanche interessati. Alla domanda: quanti sono disponibili a sottoporsi al trattamento anti-Covid? I risultati rilevano che la maggioranza, oggi, si metterebbe in lista, ma registrano anche una crescente diffidenza. Quasi sei italiani su dieci si dicono pronti a vaccinarsi il prima possibile (59%): non appena saranno terminate le sperimentazioni e completato l’iter di autorizzazione.

Il 37% degli intervistati, invece, non è intenzionato a vaccinarsi, e tale quota è lievitata di oltre dieci punti rispetto alla scorsa primavera (26%). Sotto il profilo socio-demografico, la disponibilità risulta molto più ampia tra gli uomini (70%) rispetto alle donne (50%); tra gli under-30 (68%) e gli over-65 (67%), mentre si contrae leggermente nelle fasce centrali d’età. Si tratta di coordinate sociali che riproducono, in parte, il diverso impatto del virus. Ma anche il desiderio, da parte dei settori più giovani, di tornare a una condizione di normalità.