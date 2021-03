Cortina, al celebre hotel dei cinepanettoni è emergenza Covid. Variante inglese

Il più celebre albergo di Cortina, famoso per i cinepanettoni degli anni 80-90 è in emergenza Coronavirus. L’hotel de la Poste che ha ospitato delle delegazioni di sportivi in occasione dei Mondiali di sci, in seguito a un focolaio da variante inglese - si legge sul Corriere della Sera - che risale allo scorso 2 marzo, è stato chiuso. Un atleta straniero di ritorno dall’evento ha fatto un test che non ha lasciato dubbi: è stato trovato positivo alla variante inglese. Dalle indagini sui contatti avuti è emerso che l’uomo ha alloggiato nell’albergo ampezzano e sono scattati i controlli al personale. Per dodici persone il test effettuato ha dato esito positivo.

Durante i Mondiali, infatti, - prosegue il Corriere - il De la Poste ospitava «Casa Veneto», uno spazio promozionale della Regione in cui era stato allestito anche un set televisivo. Lì alloggiavano gli inviati di quotidiani e tv. E proprio una decina di quei giornalisti, che hanno lasciato Cortina poco prima della cerimonia di chiusura (il 21 febbraio) o nei primi giorni della settimana successiva, si sono scoperti positivi alla variante inglese del Covid-19. La rabbia del titolare del De la Poste, Gherardo Manaigo, che allarga le braccia: "Abbiamo seguito i protocolli dell’Oms e del ministero. Il contagio succede perché si lavora senza vaccino".