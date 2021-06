Covid: 389 casi, 28 morti e il tasso di positività allo 0,5%

Covid, bollettino di lunedì 28 giugno

Ancora in calo la curva epidemica in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i nuovi casi positivi sono 389, contro i 782 di ieri, mai così pochi dal 17 agosto 2020.

I decessi sono 28, contro i 14 di ieri, i tamponi eseguiti sono stati 75.861, solo ieri 138.391. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile con 0,5%, contro lo 0,56% di ieri. Continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive con meno 5 unità (ieri -4) con 5 nuovi ingressi, e quelli di area medica con meno 20 posti letto (ieri -28). La regione con più casi odierni è la Sicilia con 84 nuovi positivi; segue l'Emilia Romagna (+64); il Lazio (+52); la Campania (+48) e la Lombardia (+46). I guariti sono 2.838, per un totale dall'inizio della pandemia di 4.076.274. Gli attualmente positivi diminuiscono di 2.480 unità per un totale di 54.682 di cui 52.670 in isolamento domiciliare.