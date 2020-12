Covid, 993 vittime: record da inizio pandemia. 23.225 nuovi casi

E' record di vittime di Coronavirus dall'inizio della pandemia. In Italia, oggi 3 dicembre, i nuovi casi sono 23.225, contro i 20.709 di ieri, e le vittime sono 993 contro i 684 di ieri, per un totale di 58.038. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 227.729, ma con 20.586 mila tamponi in più rispetto a ieri. Il rapporto tamponi-positivi risale leggermente riportandosi a poco più del 10% (10,1 contro il 9,99 di ieri). Ancora in calo le terapie intensive, 19 in meno (ieri -47), scese a 3.597, così come i ricoveri ordinari, 682 in meno (contro i -357 di ieri), 31.772 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Nuovi casi: il numero maggiore è ancora in Lombardia, seguita dal Veneto e dalla Campania

La regione che registra oggi il maggior numero di nuovi casi è ancora una volta la Lombardia (+3.751, ieri 3.425), seguita ancora dal Veneto con +3.581 (ieri +2.782), Campania con + 2.295 (ieri +1.842), Piemonte con +2.230 (ieri 1.568), Lazio con +1.769 (ieri +1.791), Emilia Romagna con +1.766 (ieri 1.569), Puglia con 1.602 (ieri +1.668) e Sicilia con +1.294 (ieri +1.483). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 1.664.829. Il numero di guariti sale a 846.809. Il numero degli attualmente positivi cala di 1.248 contro i 18.715 di ieri che costituiva la riduzione più forte in questa seconda ondata. I malati attuali sono in totale 759.982. Di questi, sono in isolamento domiciliare 724.613, cioè 1.248 in meno rispetto a ieri, che invece aveva registrato -18.311 rispetto alle precedenti 24 ore.