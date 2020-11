Covid, l'amore della compagna di Pregliasco. "Sono con te nel bene e nel male"

La compagna del virologo Fabrizio Pregliasco si lascia andare su Facebook ad un breve ed inteso post, per il giorno del compleanno, che riassume il suo amore per il virologo. Le sue parole sono ricolme di stima e affetto per il suo compagno di vita, in un periodo molto particolare per lui e tutta la società: " In un clima surreale, faticoso e di lotta quotidiana, stasera ho allestito una cena di compleanno.Semplice. Con il pc a fianco. Il compleanno della persona con cui condivido da 16 anni la mia vita. Un uomo perbene, libero, vero. L'unicità di Fabrizio sta nella sua irriducibile onestà. E credo sia davvero difficile comprenderlo. In un mondo dove tutti o quasi , sono al soldo di qualcuno. Lui no. Ed io lo apprezzo profondamente e sono fiera di lui. Nella profonda difficoltà di stare dentro la libertà. Non siamo spesso d'accordo su come va il mondo, ma ci comprendiamo nei nostri travagli quotidiani. Auguri caro amico, compagno di vita e complice di tante battaglie. Sono con te.Nel bene e nel male.Notte cari!"