Covid, balzo in avanti per incidenza e Rt: rispettivamente a 58 e 1.57

Balzo in avanti per incidenza e Rt a 58 e 1.57 dai numeri della scorsa settimana rispettivamente 41 e 1.26. Oltre la soglia di 50x100mila per il primo e oltre l'1,50 il secondo

I due valori segnano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio. Due parametri che, insieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione delle aree mediche e delle terapie intensive, determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni.

Covid, bozza Iss: delta dominante, accelerare con i vaccini

Dalla bozza dell'Iss i primi dati confermano la variante delta in aumento e prevalente. "Questa variante ha portato a un aumento dei casi in altri Paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi" si apprende dalla bozza che sottolinea la necessità di "accelerare i tempi per raggiungere una elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità".

Bozza Iss, casi in aumento in quasi tutte le Regioni

Sempre dalla bozza Iss risulta che nel periodo 06–20 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34– 1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno. Sono 20 le Regioni classificate a rischio moderato e una (il Molise) a rischio basso. Nessuna Regione, invece, supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di persone ricoverate che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 1.194 della settimana scorsa a 1.611.