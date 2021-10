Covid, BioNTech: "Probabile aggiornamento vaccino nel 2022 contro le varianti"

Covid, BioNTech: "Probabile aggiornamento del vaccino nel 2022 vs varianti"

Il vaccino anti-Covid potrebbe essere aggiornato nel 2022 contro le mutazioni del covid. Lo ha spiegato l'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, in un'intervista al "Financial Times". Quest'anno un vaccino differente "non è necessario", fa sapere, sottolineando che con il passare del tempo potrebbero emergere mutazioni in grado di sconfiggere le difese immunitarie innescate dal vaccino.

"Questo virus rimarrà e si adatterà ulteriormente", ha detto, aggiungendo che "non abbiamo motivo di presumere che il virus di prossima generazione sarà più facile da gestire per il sistema immunitario rispetto alla generazione esistente. Questa è un'evoluzione continua, ed è appena iniziata", ha detto.

COVID: FAUCI, 'DATI SU PILLOLA MERCK SONO IMPRESSIONANTI'

"I dati sono impressionanti". Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto di epidemie della Casa Bianca, commentando nel corso di un punto stampa i risultati sull'efficacia del molnupiravir, antivirale orale prodotto dalla Merck che, secondo quanto annunciato da Msd e Ridgeback Biotherapeutics, riduce di circa il 50% il rischio di ricovero e morte nei pazienti con Covid in forma lieve o moderata.

COVID: FIGLIUOLO, 'TERZA DOSE? VACCINI RNA ANCHE PER CHI HA FATTO ASTRAZENECA'

"La terza dose? Bisogna fare l'Rna, anche chi ha fatto Astrazeneca". Così il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Che tempo che fa su Rai3.

COVID: FIGLIUOLO, 'VACCINI DIFENDONO DA CONTAGIO AL 77%, DA MORTE AL 96%

"Io voglio citare i dati delle ultime settimane: la vaccinazione difende dal contagio al 77%, dall'ospedalizzazione oltre il 93% e dalla terapia intensiva e dalla morte il 96%". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo a Che Tempo che Fa su Rai3. "Molti pensano da soli di farsi dei convincimenti. Io dico confrontatevi con chi sa di scienza davvero".

COVID: FIGLIUOLO, 'OPEN DAY VACCINI AD OTTOBRE PER MILITARI E FORZE DELL'ORDINE'

"Stiamo pensando ad alcune iniziative" per convincere a vaccinarsi militari e forze dell'ordine. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo a Che Tempo che Fa su Rai3. "La Polizia l'11 ed il 12 fa l'open day, io ho parlato col ministro della Difesa e faremo open day anche per i militari".