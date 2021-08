Covid, bollettino 4 agosto: 6.596 nuovi casi, 21 morti, positività al 3,1%

Aumentano i casi di positivi al Covid 19 in Italia che le 6.596 unità, più 1.751 rispetto ai 4.845 di ieri. Il numero dei tamponi eseguiti è di poco superiore alle 24 ore precedenti con 215.748 (+6.029) tanto che il tasso di positività è aumentato passando dal 2,3% di ieri al 3,1. Il numero dei decessi è di 21 (-6) che porta a 128.136 il numero totali dei morti dall'inizio della pandemia: è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministro della Salute.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono 2.309 (+113) mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono 260 (+2) con 14 ingressi giornalieri. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 97.220 con un incremento giornaliero di 3.004; in isolamento domiciliare ci sono 94.651 (+2.889). I dimessi guariti sono 4.144.608 (3.565).

La regione con il maggior numero dei casi giornalieri è la Sicilia con 808 casi, seguita dalla Lombardia (+806); il Veneto (+779); il Lazio (+513); la Campania (+496) e l'Emilia Romagna (+495). Il numero delle persone finora sottoposte a test è di 31.146880, mentre il numero totale di campioni eseguiti dall'inizio della pandemia è di 78.220.645.