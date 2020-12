Covid, Corea del Sud: impennata di nuovi casi da 9 mesi

Covid, Corea del Sud: 629 nuovi casi

La Corea del Sud ha riportato oggi 629 nuovi casi di Covid-19, il più alto quotidiano degli ultimi nove mesi, con l'aggiunta a Seul del numero record di infezioni, 291, cifre che hanno costretto le autorità della capitale a limitare l'orario di lavoro da domani. Delle 629 nuove infezioni segnalate oggi dalla Korean Disease Control and Prevention Agency (KDCA), 600 erano di origine interna. Di queste, 463 nella regione della capitale, dove vivono circa 26 milioni di persone, più della metà della popolazione del Paese.

Covid, Corea del Sud: periodo speciale per Capodanno

Il primo ministro sudcoreano Chung Sye-kyun ha detto in conferenza stampa che il governo seguirà la situazione da vicino fino a domenica prima di prendere una decisione sull'aumento delle restrizioni a livello nazionale per frenare il contagio. È già stato annunciato che il Paese decreterà un periodo speciale per rafforzare la distanza sociale tra il 7 dicembre e il 3 gennaio per cercare di evitare l'affollamento in vista delle celebrazioni di Capodanno. Il governo metropolitano di Seul ha annunciato che da domani costringerà tutti i negozi a chiudere alle 21 (ad eccezione dei supermercati o dei negozi aperti 24 ore su 24 che non superano i 300 metri quadrati) e ridurrà la frequenza dei trasporti pubblici del 30% a partire da quell'ora.