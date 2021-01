Covid, Cts:"Stato di emergenza fino a luglio". Mondiali di sci a porte chiuse

L’idea che il Cts (Comitato tecnico scientifico) avrebbe proposto sarebbe quella di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 luglio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i quattro elementi presi in considerazione per il prolungamento di altri sei mesi è : “l'impatto ancora alto del virus sull'occupazione dei posti letto ospedalieri, la campagna vaccinale, la preoccupante situazione internazionale e la possibile sovrapposizione dell'influenza stagionale con il Covid”.

Altre misure prese in considerazione dal Cts sono rivolte alla riapertura delle piste da scii. Ancora in dubbio sull’apertura. Il Comitato scientifico però, come si legge su Repubblica, avrebbe già deciso che i campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio, si svolgeranno a porte chiuse.