Covid, bollettino contagi da giornaliero a settimanale

Covid, il bollettino dei contagi può diventare settimanale. L'infettivologo Greco (Cts): "Sarebbe un'ottima idea"

Il bollettino dei contagi Covid potrebbe a breve diventare settimanale. A farlo sapere è l'infettivologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico, Donato Greco. “Sarebbe un'ottima idea", ha dichiarato a Rai Radio1, ospite a Un giorno da Pecora. "Mi sembrerebbe naturale farlo", ha aggiunto.

Covid, morti a quota quasi 300. Tasso di positività giù al 16%

Sono 220.532 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record di sempre (il precedente, circa mille casi in meno, risaliva al 6 gennaio), contro i 101.762 di ieri. Con molti più tamponi, 1.375.514, oltre 750mila in più, tanto che il tasso di positività scende leggermente dal 16,6% al 16%.

In aumento i decessi, 294 (ieri 227), record della quarta ondata e numero più alto dal 4 maggio scorso. Il totale delle vittime sale a 139.559. E ancora in salita i ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in più (ieri +11) con 185 ingressi del giorno e arrivano a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 727 in più (ieri +693), 17.067 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 45.555 contagi, seguita da Campania (+30.042), Veneto (+21.504), Emilia Romagna (+20.595) e Piemonte (+18.607). I casi totali salgono a 7.774.863. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 90.456 (ieri 56.560) per un totale di 5.500.938, mentre gli attualmente positivi crescono di 129.542 unità (ieri +60.618) arrivando al picco di 2.134.139. Di questi, 2.115.395 pazienti sono in isolamento domiciliare.