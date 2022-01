Covid: Dg Welfare Lombardia, chiarimenti a Galeazzi su rinvio interventi

Regione Lombardia, richiesta di chiarimenti all'istituto ortopedico Galeazzi di Milano

La direzione generale al Welfare di Regione Lombardia ha inviato all'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano una richiesta di "chiarimenti" sulle modalità di rimodulazione degli interventi programmati. Lo spiegano fonti dell'assessorato al Welfare, sottolineando che la richiesta mira ad "ottenere informazioni" sui protocolli seguiti dalla struttura.

Una decisione che arriva dopo le polemiche che hanno investito il Galeazzi e il direttore sanitario, Fabrizio Pregliasco, per la scelta di rinviare le operazioni non urgenti per i pazienti fragili.

Leggi anche

Pensioni, tagli choc Inps degli assegni: dal 25-50%. Ecco chi subirà la scure