Covid, Draghi prepara il super Green Pass. Confindustria: vaccino obbligatorio

Il governo prepara il super Green Pass: accesso a bar e palestre solo a vaccinati e guariti, poi i luoghi di lavoro

La preoccupazione per la nuova ondata Covid in Europa è comune tra i membri dell'esecutivo e i presidenti di Regione. Si lavorerà a rafforzare lo strumento del green pass prima di Natale, ad introdurre misure piu' restrittive per i non vaccinati, si procedera' con le terze dosi. Il premier Draghi, pero', pur valutando il da farsi e non sottovalutando in alcun modo il problema, non ritiene che sia necessario al momento alcuna accelerazione. La linea a palazzo Chigi resta quella della cautela e della prudenza, per la semplice ragione che il nostro Paese ha un'alta percentuale di vaccinati e soprattutto i dati non sono allarmanti per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Da qui la doppia strada: attenzione ma niente allarmismi, fino a quando non si prospettera' il rischio che torni il colore arancione nelle nostre Regioni la strategia e' quella di agire con gradualita' e sangue freddo.

Covid, sul tavolo l'obbligo vaccinale per tutti

E' chiaro che si terra' conto dei dati, ma non e' ancora fissato il 'timing' delle decisioni. L'obbligo di vaccino per il personale sanitario e il tema delle modifiche sul green pass dovrebbero essere sul tavolo del prossimo Cdm. L’opzione di estendere il Green Pass rafforzato ai dipendenti - o addirittura di ricorrere all’obbligo vaccinale, come in Austria - non è più un tabù. Verrebbe prevista una fase di transizione, in modo da dare il tempo a chi non è vaccinato di adeguarsi. I numeri, infatti, sono importanti: tra 1,2 e 1,5 milioni di lavoratori no-vax. Anche in questo caso, esistono diverse possibili soluzioni. Quella soft, si fa per dire, esclude i tamponi dalle modalità per ottenere il passaporto vaccinale utile a lavorare. Oppure, più semplicemente, un obbligo secco di immunizzazione per tutti. Opzione caldeggiata anche da Confindustria.