Covid, Figliuolo: "Accordo su prezzo tamponi calmierato". Sulla scuola...

"Stiamo lavorando per avere i tamponi a prezzo calmierato nelle farmacie", ha spiegato il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Con la vaccinazione "si limita la circolazione del virus e si anticipano le varianti", le sue parole. Sulla scuola in presenza: "Fa bene allo sviluppo sociale dei bambini".

Covid, Figliuolo: "Accordo su prezzo tamponi calmierato"

"Piu' di 33 milioni hanno scaricato il green pass, e' abbastanza semplice farlo. Dopo l'approvazione dell'ultimo decreto, stiamo lavorando per avere i tamponi a prezzo calmierato nelle farmacie; credo in una decina di giorni ci arriveremo". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ospite a "Morning News" su Canale 5.

Vaccini, Figliuolo: Così si limita circolazione virus e si anticipano varianti

Con la vaccinazione "si limita la circolazione del virus e si anticipano le varianti, che spesso sono intelligenti e si muovono prima di noi", ha spiegato il commissario per l'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, a 'Morning News', su Canale5. "Più popolazione si vaccina, più salviamo vulnerabili e fragili"

SCUOLA: FIGLIUOLO, 'RIAPRIRLA IN PRESENZA E' UN IMPERATIVO CATEGORICO'

"La comunità scientifica dice che i vaccini sono sicuri per la popolazione dai 12 anni in sù. Dobbiamo riaprire le scuole, è un imperativo categorico. La scuola in presenza fa bene allo sviluppo sociale dei bambini". Lo ha affermato il commissario per l'emergenza Coronavirus, generale Francesco Paolo FIGLIUOLO, intervenuto a 'Morning News', su Canale 5. "Vaccinare i ragazzi è importante perché si limita la circolazione del virus e si bloccano le varianti", ha aggiunto il gen. FIGLIUOLO.