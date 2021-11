Covid, fino a 10 mila euro di rimborso a ospedali per ogni terapia intensiva

Covid, fino a 10 mila euro di rimborso statale per ogni paziente Covid in terapia intensiva. E' quanto emerge dal decreto del 12 agosto 2021

Fino a 10 mila euro di rimborso statale per ogni paziente covid in terapia intensiva, è quanto previsto dal decreto del 12 agosto 2021 in merito alla "remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19".

Si parla quindi di un aumento di fondi per le strutture ospedaliere destinato alla remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti di pazienti affetti da Covid, e all'individuazione dei "criteri utili alla definizione delle funzioni assistenziali correlate all’emergenza", nel periodo relativo allo stato emergenziale sul territorio nazionale, "di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivi provvedimenti di proroga".

"L’incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, è pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è transitato in terapia intensiva. In caso di dimissione del paziente per trasferimento tra strutture di ricovero e cura, l’incremento tariffario è ripartito tra le strutture in proporzione alla durata della degenza in ciascuna".

LEGGI ANCHE