Covid, il Brasile sospende il test con il vaccino Sinovac: "Grave incidente"

Covid, il Brasile sospende i test sul vaccino

Gli studi clinici di un vaccino Covid-19 sviluppato in Cina hanno dovuto interrompersi. L'autorità sanitaria brasiliana dichiarato la sospensione a cusa di un "incidente" che ha coinvolto un volontario. Secondo quanto fa sapere Repubblica si tratta di un duro colpo per uno dei più avanzati tra i vaccini candidati prodotto da Sinovac. L'autorità di regolamentazione, Anvisa, ha dichiarato in una nota di aver "stabilito di interrompere la sperimentazione clinica del vaccino CoronaVac dopo un grave incidente avverso" avvenuto il 29 ottobre.Sempre Repubblica fa sapere che l'autorità sanitaria ha affermato di non poter fornire dettagli su ciò che è accaduto a causa delle normative sulla privacy, ma che tali incidenti includevano morte, effetti collaterali potenzialmente fatali, grave disabilità, ospedalizzazione, difetti alla nascita e altri "eventi clinicamente significativi".