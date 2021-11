Covid, il Capo dello Stato Mattarella ha ricevuto la terza dose di vaccino

La scorsa settimana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si e' recato allo Spallanzani di Roma dove ha ricevuto la terza dose di vaccino. Lo rende noto l'ufficio stampa del Quirinale.

Oggi il Capo dello Stato ha partecipato come spettatore alla sfilata del reggimento interforze nel centro di Roma per celebrare il centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria; l'omaggio del Presidente Mattarella; il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare alle Bandiere di Guerra. L'Italia celebra oggi la Giornata dell'Unita' Nazionale e la Giornata delle Forze Armate che quest'anno, ha ricordato il Capo dello Stato, coincidono con "momenti fondamentali della nostra storia" come i 75 anni dalla nascita della Repubblica. Centinaia i cittadini e i turisti che hanno seguito l'arrivo al Vittoriano della Bandiera del soldato senza nome, il militare sconosciuto caduto al fronte durante la Prima Guerra mondiale, simbolo di tutti i militari morti in servizio.

"Il pensiero - ha scritto Sergio Mattarella in un messaggio inviato al ministro della difesa, Lorenzo Guerini - va a quanti hanno sofferto per lasciare alle giovani generazioni un'Italia unita, indipendente, libera, democratica. L'intero popolo italiano guarda con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle guerre", ha aggiunto invitando tutti a seguire l'esempio di chi ha sacrificato la vita per compiere il proprio dovere. "La loro memoria - sono le parole di Mattarella - rappresenta il piu' profondo e sincero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei". Nel dolore della tragedia della guerra, ha sottolineato ancora, "si e' cementato un sentimento di fratellanza inestinguibile tra il Paese e i cittadini in uniforme" che "sono sempre pronti a profondere il loro prezioso impegno".

Anche per questo, ha concluso, "la Repubblica sa di poter contare" sugli uomini e le donne in divisa "e sull'indissolubile giuramento di fedelta'" che hanno prestato. Dopo la breve cerimonia all'Altare della Patria, Mattarella ha consegnato le Croci di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia alle Bandiere di Guerra del IX Reggimento Fanteria "Bari", del Reggimento Lagunari "Serenissima", del IV e del VI Stormo dell'Aeronautica, del I Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", del VII Reggimento Carabinieri "Trentino Alto Adige" e del XIII Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia".

"Celebrare il 4 novembre - ha affermato il ministro Guerini - non significa soltanto rievocare le gesta di quanti hanno offerto la vita per realizzare e difendere l'Unita' d'Italia, per il bene della collettivita' nazionale e del Paese ma anche riconoscere l'impegno di tutti voi che servite la Repubblica nelle forze armate, condividendo gli stessi valori di quelli che vi hanno preceduti, con lo stesso slancio e gli stessi ideali". Guerini ha anche rivolto un pensiero "alle famiglie dei nostri caduti, ai feriti in servizio e ai loro cari, con affetto e gratitudine, consapevoli delle sofferenze che molti ancora oggi sopportano".

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha onorato "lo spirito di servizio con cui i militari garantiscono la nostra sicurezza e le nostre liberta'. Lo hanno fatto in Afghanistan e in molte altre parti del mondo, con professionalita', dedizione e capacita' di dialogo. E in Italia, nella campagna vaccinale contro il Covid-19". Il premier ha ringraziato "tutte le donne e gli uomini impegnati nel nostro Paese e all'estero. Vi siamo e vi sentiamo vicini. Oggi, come in passato - ha concluso - abbiamo bisogno del vostro coraggio e della vostra umanita'". Numerosi messaggi inviati dai partiti politici. Silvio Berlusconi, leader di FI, ha scritto sui social: "Orgoglio, umanita', coraggio. Amiamo l'Italia con tutte le nostre forze". Giorgia Meloni, presidente di FdI, ha espresso eterna gratitudine "a chi sacrifico' la vita per l'Italia", mentre Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e parlamentare del Pd, ha rivolto un ringraziamento a coloro che "con disciplina, sacrificio, onore e umanita' svolgono un'attivita' a tutela della sicurezza dei cittadini e che da' lustro alla nostra Repubblica in tutto il mondo".