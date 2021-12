Covid, il ceo di Pfizer: “Probabilmente servirà vaccinarsi ogni anno”

Covid e vaccino, il ceo di Pfizer: probabilmente servirà vaccinarsi ogni anno

"Se dobbiamo fare un'ipotesi basata su tutto ciò che ho visto finora, direi che probabilmente saranno necessarie vaccinazioni annuali per mantenere livelli di protezione molto robusti e molto, molto alti". È la previsione di Albert Bourla, presidente ceo di Pfizer, che in un'intervista alla 'Bbc' ha prospettato la possibilità che negli anni a venire dovremo rivaccinarci ogni anno per mantenere un effetto scudo elevato contro Covid.

Bourla ha spiegato, nell'intervista rilasciata prima che si accendessero i riflettori sulla nuova variante Omicron, ha affermato che Pfizer aveva in precedenza già realizzato vaccini aggiornati in risposta alle varianti Beta e Delta, ma che non erano stati necessari. E ora l'azienda punta a fare lo stesso per Omicron.

Entro la fine dell'anno Pfizer prevede che avrà fornito 3 miliardi di dosi del suo vaccino a mRna, quota prevista per il prossimo anno 4 miliardi. E il ceo assicura che nel 2022 i Paesi avrebbero "tutte le dosi di cui hanno bisogno". Pfizer genererà almeno 35 miliardi di dollari di vendite di vaccini contro il Covid quest'anno, riporta ancora la 'Bbc', e ha visto salire il prezzo delle sue azioni. Riguardo al realizzare profitto, Bourla afferma: "La linea di fondo è che milioni di vite sono state salvate".