Covid, Iss: scende l'incidenza, intensive in calo ma aumentano i ricoveri

Covid, Iss: scende l'incidenza dei casi, terapie intensive in calo ma aumentano i ricoveri in ospedale

È in calo l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid con 296 ogni 100.000 abitanti (nel periodo 9 dicembre – 15 dicembre 2022) rispetto a 375 ogni 100.000 abitanti (nel periodo 2 dicembre – 8 dicembre 2022); questi i dati che emergono dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità. Nel periodo 23 novembre–6 dicembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,98 (range 0,94-1,06), in diminuzione quindi rispetto alla settimana precedente e appena sotto la soglia epidemica.

Si riscontra anche una lieve riduzione delle terapie intensive, dove il tasso di occupazione scende al 3,2% rispetto al 3,4% di una settimana fa. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, invece, sale al 14,8% rispetto il 14,5% registrato l'8 dicembre.