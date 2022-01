Covid: l'Italia supera la quota 10 milioni di contagiati dall'inizio pandemia

L’Italia supera la quota di 10 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia

A spingere il conteggio totale oltre la soglia sono i dati odierni. Sono 519.293 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 933.384. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono 1.685, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.862, ovvero 235 in più rispetto a ieri.

Attualmente positivi: -25 mila, è il primo calo da ottobre

Primo calo degli attualmente positivi in Italia dalla fine di ottobre: secondo i dati del sito del Governo, oggi le persone in attesa di guarigione dal covid sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore. Anche se si tratta di numeri relativi al fine settimana, e pertanto non consolidati, il dato e' importante sia per l'ampiezza, sia in relazione all'andamento della quarta ondata. Basti pensare che due settimane fa, lunedi' 10 gennaio, gli attualmente positivi erano aumentati di 60 mila e una settimana fa di 6 mila. Bisognera' attendere pero' i prossimi giorni per vedere se la diminuzione proseguira'

