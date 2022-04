Covid, No Vax anche nell'Iss. E l'Anief anti Green Pass aumenta il consenso

Scuola, successo per l'Anief anti Green Pass alle elezioni sindacali

Qual è il colmo per un dipendente dell’Istituto superiore della Sanità? «Non credere all’Istituto superiore di Sanità». Inizia così l'articolo di oggi di Repubblica che commenta l'aumento di consenso per l'Anief. "Nelle elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti sindacali, infatti, l’Anief, il sindacato di Papi, ha guadagnato un seggio sui 21 disponibili. Cinquantasette voti. Il punto è che l’Anief non è un sindacato qualsiasi. Ma è quello che — con le battaglie del segretario nazionale Marcello Pacifico — ha costruito in questi mesi battaglie durissime contro il Green Pass", scrive Repubblica.

"State parlando con un vaccinato, questo voglio chiarirlo» dice a Repubblica Papi, che è capo del Dipartimento enti pubblici di ricerca, «ma siamo persone libere: non possiamo accettare nessuna imposizione". Chiede Giuliano Foschini: "Ma davvero all’Istituto superiore della sanità ci sono No Vax? «Certo: c’è gente che pensa con la sua testa. E che sta rischiando anche di perdere il lavoro» continua Papi. «Noi abbiamo raccolto 57 voti, ma sono almeno un centinaio, da quello che sappiamo, i dipendenti che non si sono vaccinati»".

"Il nostro giovane sindacato - dichiara con soddisfazione il presidente Marcello Pacifico - è stato premiato per aver sempre curato il rispetto del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici, senza scendere a compromessi negli incontri con l'amministrazione e nella sottoscrizione degli accordi". E ancora: "E' stata premiata anche la ferma opposizione sulla recente gestione della pandemia che ha discriminato studenti e personale e la mancata firma degli ultimi protocolli sulla sicurezza per l'assenza di tutela delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro e di adeguate risorse".

