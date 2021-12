Covid: Piemonte, Lazio e Sicilia in giallo. Rt a 1.18, incidenza da 351 a 783

Lombardia, Piemonte, lazio e Sicilia da lunedì gialle

Passeranno in zona gialla da lunedi prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Secondo quanto si apprende, infatti, e' in arrivo l'ordinanza del Ministro della Salute per il passaggio di fascia. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le 4 che da lunedi prossimo cambieranno fascia portando ad 11 il totale delle regioni gialle.

Covid: Iss, incidenza sale da 351 a 783; Rt a 1,18

L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100.000 abitanti contro 351 di una settimana fa. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato pari a 1,18 (range 1,13 - 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente ed ancora al di sopra della soglia epidemica. Sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall'Istituto superiore di sanita'.

Nel periodo 7 dicembre - 20 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato pari a 1,18 leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari all'1,13%) ed ancora al di sopra della soglia epidemica. Secondo i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall'Istituto superiore di sanita' "e' stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l'indice di trasmissibilita' basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt = 1,11 (1,07-1,13) al 20/12/2021 vs Rt = 1,11 (1,07-1,14) al 13/12/2021".