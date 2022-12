Covid, pronto piano del governo se peggiora: obbligo mascherine-smart working

Covid, pronto il piano del governo se peggiora il quadro epidemioogico. Test anche in Spagna

Uso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi e intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un'ulteriore dose per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella circolare "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23", fatte recapitare alle Regioni. Il documento fornisce spunti per "predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale".

Covid, l'Ue ai 27 stati membri: restare vigili sui voli dalla Cina

"Alla luce dell'abolizione delle restrizioni ai viaggi annunciata dal governo cinese e che entrerà in vigore l'8 gennaio prossimo, invito a rimanere molto vigili poiché i dati epidemiologici o i test affidabili per la Cina sono piuttosto scarsi, la copertura vaccinale generale in Cina è bassa e non esiste una decisione di equivalenza tra i certificati di vaccinazione o di guarigione cinesi e il certificato digitale Covid-19 dell'Ue". Lo scrive la Commissaria alla Salute Stella Kyriakides in una lettera inviata ai 27 Paesi membri dopo la riunione di ieri dell'Health Security Committee.

Covid, Iss: l'incidenza cala a 207 e l'Rt scende a 0,84

Continuano a diminuire l'incidenza e l'indice di trasmissibilità Rt dei casi di Covid-19 in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari questa settimana a 207 casi ogni 100.000 abitanti contro 233 ogni 100.000 abitanti di sette giorni fa. Nel periodo 7 dicembre-20 dicembre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,84 (range 0,81-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente - quando aveva raggiunto il valore di 0,91 - e sotto la soglia epidemica. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sostanzialmente stabile al 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 29 dicembre) rispetto al 3,1% del 22 dicembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 13,0% (dato al 29 dicembre) rispetto al 13,7% del 22 dicembre.

Covid, il capogruppo alla Camera di Forza Italia Cattaneo: "Il reintegro dei medici No vax poteva essere evitato"

"Il reintegro anticipato dei medici no vax è inserito in un decreto molto più ampio che affronta soprattutto questioni legate alla giustizia. Abbiamo detto chiaramente che quella norma poteva essere evitata, anche perchè anticipa un termine che sarebbe comunque scaduto domani. Ma il voto di Forza Italia al provvedimento certamente non mancherà". Cosi' a Radio Anch'io il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo. "E' vero che esistono sensibilità diverse nel centrodestra ma, dall'intuizione del presidente Berlusconi nel '94 a oggi, governiamo insieme sempre trovando la sintesi. Le nostre differenze non sono motivo di imbarazzo ne' di rallentamento dell'attivita' di governo", ha concluso.

Covid: Ronzulli, serve azione coordinata a livello europeo

L'Unione europea ritiene ingiustificato lo screening dei viaggiatori provenienti dalla Cina, nonostante la crescita di casi Covid: "Non è assolutamente la risposta che ci aspettavamo" commenta in un'intervista a La Stampa Licia Ronzulli, capogruppo in Senato di Forza Italia. "Deve essere chiaro a tutti che solo un'azione coordinata e comune a livello europeo potrà fronteggiare eventuali nuove emergenze, come ci ha insegnato la storia di questi ultimi tre anni", aggiunge. Il governo italiano "è intervenuto in modo tempestivo e cautelativo, in attesa di provvedimenti a livello comunitario, imponendo i tamponi obbligatori per i passeggeri dei voli provenienti dalla Cina" ricorda. Estendere l'obbligo di tamponi ai voli in arrivo interni all'area Schengen "sarebbe estremamente complicato. L'auspicio è che l'Ue agisca".

Le notizie arrivate dai sequenziamenti dei tamponi "sono rassicuranti, ma la guardia resta sicuramente alta. Affrontiamo la situazione con grande attenzione, ma anche con la consapevolezza che l'Italia ha un'altissima percentuale di vaccinati. La linea di Forza Italia sul tema "è sempre stata chiara e non cambia". Per Licia Ronzulli non va abbassata la guardia, non bisogna "dare un segnale di 'liberi tutti". Oggi "abbiamo la grande responsabilità di tutelare insieme, da posizioni di governo, il diritto alla salute degli italiani - sottolinea -. E questo è certo un obiettivo di tutto il centrodestra".

Covid, controlli in Spagna sui viaggiatori dalla Cina

Il governo spagnolo ha annunciato l'istituzione di "controlli" nei suoi aeroporti per i viaggiatori provenienti dalla Cina per assicurarsi che non siano portatori del virus del Covid. In una breve conferenza stampa a Madrid, il ministro della Salute, Carolina Darias, ha indicato che a questi viaggiatori verrà chiesta "la prova che siano negativi o un percorso vaccinale completo".