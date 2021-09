Covid, Regione Lazio come la Danimarca. "Col 90% di vaccini via il green pass"

"Guardiamo con attenzione a quello che sta succedendo in Danimarca, perche' hanno piu' o meno gli stessi abitanti della nostra Regione e lo stesso livello di vaccinazioni e li' hanno deciso, a partire dal 15 settembre, di togliere tutte le misure di restrizioni". Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un'intervista all'Huffingtonpost. "Allentare le misure e' una decisione che va presa su base nazionale - ha spiegato D'Amato - ma il fatto che abbiamo nel Lazio gli stessi abitanti della Danimarca e quasi la stessa copertura vaccinale, potrebbe rafforzare eventualmente ulteriori posizioni e scelte che devono comunque essere prese dal Governo".

"Con il 90% di immunizzazioni via il pass"

Posizioni ribadite in una ulteriore intervista a il Messaggero. "Danimarca, Malta e Portogallo sono i Paesi europei che hanno vaccinato di più. Il Lazio ha più o meno gli abitanti della Danimarca e sta superando il traguardo dell'ottanta per cento degli immunizzati proprio come il Paese scandinavo. Loro il 15 settembre riaprono tutto e dicono addio al Green pass. Perché non possiamo farlo pure noi?". E ancora: "Diamoci un obiettivo da raggiungere, che può essere il 90 per cento, e consentiamo alle Regioni virtuose di riavvicinarsi alla normalità. Il Green pass è uno strumento, importante, sia per limitare il contagio sia per convincere le persone a vaccinarsi. Ma una volta tagliato il traguardo, può essere abbandonato. Io guardo con molto interesse alla Danimarca, voglio vedere come andranno le cose da loro".