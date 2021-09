Covid, Rt Italia ancora in calo a 0.85, l'incidenza scende a 54

Covid, l'indice Rt Italia scende a 0,85, dai 0,92 della scorsa settimana. Cala anche l'incidenza a 54 casi settimanali per 100 mila abitanti (due settimane fa era a 74 per 100 mila)

Sono i dati che emergono dalla cabina di Regia per il monitoraggio settimanale di oggi 17 settembre. "E' in diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale", si legge nella bozza," 54 per 100.000 abitanti (06/09/2021-12/09/2021) vs 64 per 100.000 abitanti (30/08/2021-5/09/2021), dati flusso ISS. L'incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti". "Nel periodo 25 agosto - 7 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,83 - 0,95), al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Si osserva una diminuzione anche dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,86 (0,82-0,90) al 7/9/2021 vs Rt=0,90 (0,86-0,94) al 31/8/2021)".