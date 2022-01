Covid: "Troppi morti, indaghiamo sul caso Italia". L'allarme di Salmaso

L'allarme dell'epidemiologa: "Solo ieri 259 decessi per Covid"

"E' molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi per Covid nel nostro Paese. E andrebbero indagati i motivi per cui l'Italia continua a registrare molti più decessi, in proporzione, rispetto a quanti se ne registrano, ad esempio, in Francia, dove ci sono 200-300 mila casi al giorno e anche in Germania, dove i contagi sono stati molti. Ma nonostante la circolazione virale elevata nei due Paesi, non sempre il numero dei decessi è confrontabile con quelli che ci sono da noi". Lo sostiene Stefania Salmaso, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie).

"Bisogna capire se in Italia ci sono più morti perchè la popolazione è anziana"

Sulla questione, spiega l'epidemiologa all'Adnkronos Salute, "bisognerebbe capire quale elemento pesa: la popolazione più anziana, o una maggiore frequenza di vulnerabili o semplicemente una diversa classificazione dei casi. Anche in Inghilterra, ad esempio, c'è una quantità di casi elevata ma non c'è la stessa proporzione di morti. Credo che andrebbero caratterizzati meglio i decessi che si registrano in Italia per comprenderne le motivazioni e vedere, inoltre, quale sia la quota di mortalità prevenibile anche con l'utilizzo dei nuovi farmaci", conclude Salmaso.